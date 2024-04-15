15.04.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

За минулий тиждень на Харківщині ліквідовано 257 пожеж в екосистемах

Рятувальники нагадують, що спалювання рослинних залишків суворо заборонене.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ, та опалого листя складає від 3060 до 6120 гривень.

«Пожежі сухостою на деокупованих територіях, або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, – може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на палійку сухостою склали адміністративний протокол.