04.04.2024 13:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на палійку сухостою склали адміністративний протокол

Зі слів свідків, місцева мешканка Малоданилівської громади, під час прибирання земельної ділянки в луках вирішила спалити торішній сухий бур’ян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області

Від сухої трави вогонь перекинувся на поле. Вітряна погода сприяла швидкому розповсюдженню вогню, в наслідок чого полум’я розповсюдилась на площу понад 10 га.

На порушницю складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Офіцери громади вкотре закликають не палити суху траву і сміття! Такі дії шкодять екосистемі, вбивають тварин, живу природу та призводять до загибелі людей!»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вогнеборці ліквідували 114 пожеж в екосистемах.