03.04.2024 10:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині вогнеборці ліквідували 114 пожеж в екосистемах

Протягом доби з 2 по 3 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вогнеборці ліквідували 114 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 100 га. Дві з них були спричинені обстрілами окупантів, в решті випадків винуватцями стали самі мешканці Харківщини, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Найбільша за масштабами подібна пожежа зафіксована на території Старосалтівського лісництва між населеними пунктами Хотомля та Старий Салтів Чугуївського району.

Там вогонь охопив площу в 10 га, безжально знищуючи трав’яний настил, чагарники та дерева. З ним боролись 10 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, місцева пожежна команда із селища Вільча, підрозділ відомчої пожежної охорони лісового господарства з пожежною та пристосованою технікою. Спільними зусиллями пожежу вдалось загасити через 11 годин.

Вчора росіяни завдавали ударів по житловому сектору населених пунктів Куп’янського та Богодухівського районів. Загалом сталося 7 пожеж, а також руйнації та пошкодження цивільної інфраструктури та житла.

На жаль, внаслідок одного з вибухів загинули 2 людини, серед яких 11-річний хлопчик. Цей обстріл стався у с. Новоосинове Куп’янського району.

Крім того, саме на Куп’янщині сталися 6 із 7 пожеж, спричинених окупантами:

у с. Глушківка Курилівської громади горіла лісова підстилка та трава на площі 2,5га;

у с. Грушківка Кіндрашівської громади на відкритій території горіла трава на площі 3 га;

у с. Кучерівка Петропавлівської громади горіли 2 приватних житлових будинки на загальній площі близько 200 кв.м.;

в Куп’янську за різними адресами виникли 3 пожежі. Горіли житловий будинок на площі 120 кв.м., гараж на площі 30 кв.м та сухостій на площі понад 2 га.

Ще одну пожежу окупанти спричинили у с. Івашки Золочівської громади Богодухівського району. Там горіли 2 житлових будинки та господарча споруда на загальній площі 150 кв.м.

Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

За цей період рятувальниками здійснено 146 оперативних виїздів, з яких:

123 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на перевірку після обстрілу;

10 – на допомогу населенню;

10 – інші виїзди.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вогнеборці врятували на пожежі маленького їжачка.