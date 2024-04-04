04.04.2024 13:15 Віталій Хінєвіч
Харків схиляє голови у скорботі: Ігор Терехов висловив співчуття родинам загиблих рятувальників
«Сьогодні жертвами чергового підлого російського злочину стали співробітники ДСНС: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. Безстрашні, рішучі, віданні своїй місії герої без зброї.
Вже не вперше країна-агресор завдає повторних ударів по одному і тому ж обʼєкту. Саме тоді, коли рятувати людей на місце «прильоту» прибувають співробітники екстрених служб.
Ми мусимо бути сильними і Перемогти у цій війні. Заради світлої пам'яті кожного, хто загинув від рук ворога»,- сказав Ігор Терехов.
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