04.04.2024 13:15 Віталій Хінєвіч

Харків схиляє голови у скорботі: Ігор Терехов висловив співчуття родинам загиблих рятувальників

«Сьогодні жертвами чергового підлого російського злочину стали співробітники ДСНС: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. Безстрашні, рішучі, віданні своїй місії герої без зброї.

Вже не вперше країна-агресор завдає повторних ударів по одному і тому ж обʼєкту. Саме тоді, коли рятувати людей на місце «прильоту» прибувають співробітники екстрених служб.

Ми мусимо бути сильними і Перемогти у цій війні. Заради світлої пам'яті кожного, хто загинув від рук ворога»,- сказав Ігор Терехов.

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