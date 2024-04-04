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04.04.2024  13:15   Віталій Хінєвіч

Харків схиляє голови у скорботі: Ігор Терехов висловив співчуття родинам загиблих рятувальників

 
«Сьогодні жертвами чергового підлого російського злочину стали співробітники ДСНС: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. Безстрашні, рішучі, віданні своїй місії герої без зброї. 
 
Вже не вперше країна-агресор завдає повторних ударів по одному і тому ж обʼєкту. Саме тоді, коли рятувати людей на місце «прильоту» прибувають співробітники екстрених служб.  
 
Ми мусимо бути сильними і Перемогти у цій війні. Заради світлої пам'яті кожного, хто загинув від рук ворога»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 квітня місто атакували щонайменше шість БПЛА «Shahed».
 
Тэги:  харків, агрессия россии
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