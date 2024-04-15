Трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі у Харківській області

15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.
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Цей день ідеально підходить для спілкування без будь-яких зобов'язань, проведення часу разом з друзями, прогулянок і тому подібного. Проте для серйозних справ він, на жаль, не дуже підходить.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щорічно 15 квітня в Україні відзначається День працівників карного розшуку.
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