15.04.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

Трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі у Харківській області

15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок детонації вибухівки трактор отримав пошкодження. Механізатор не постраждав.

На місці події також працювали рятувальники, сапери ДСНС та правоохоронці. Тип вибухового пристрою встановлюється.

«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- йдеться у повідомленні.

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