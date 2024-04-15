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15.04.2024  12:45   Віталій Хінєвіч

Трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі у Харківській області

15 квітня у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок детонації вибухівки трактор отримав пошкодження. Механізатор не постраждав.
 
На місці події також працювали рятувальники, сапери ДСНС та правоохоронці. Тип вибухового пристрою встановлюється.
 
«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рибалка підірвався на березі водосховища.
 
Тэги:  міни, харків
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