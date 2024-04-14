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14.04.2024  11:58   Дмитро Колонєй

На Харківщині рибалка підірвався на березі водосховища

Трагічно завершилася риболовля для мешканця Харківщини.

Підірвався на березі водосховища рибалка: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 14 квітня 2024 року 64-річний чоловік пішов рибалити. Коли він удив рибу на березі водосховища поблизу с. Мартове Чугуївського району, то наступив на протипіхотну міну та підірвався. Чоловіка у тяжкому стані було шпиталізовано з множинними уламковими пораненнями правої ноги.
 
ДСНСники звертаються до усіх, нагадуючи, що 
  • потрібно бути максимально обережними;
  • завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку;
  • не рухайтися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
  • у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або 112.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік втратив частину тіла через вибух міни.

 

Тэги:  вибух, міна, харків, агрессия россии
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