14.04.2024 11:58 Дмитро Колонєй
На Харківщині рибалка підірвався на березі водосховища
Трагічно завершилася риболовля для мешканця Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 14 квітня 2024 року 64-річний чоловік пішов рибалити. Коли він удив рибу на березі водосховища поблизу с. Мартове Чугуївського району, то наступив на протипіхотну міну та підірвався
. Чоловіка у тяжкому стані було шпиталізовано з множинними уламковими пораненнями правої ноги.
ДСНСники звертаються до усіх, нагадуючи, що
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потрібно бути максимально обережними;
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завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку;
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не рухайтися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
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не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
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не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією;
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у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або 112.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік втратив частину тіла через вибух міни.
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