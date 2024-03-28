На Харківщині стався вибух міни: цивільний втратив частину тіла

У Циркунівській громаді Харківщини на вибуховому пристрої підірвався чоловік.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України в Харківській області, інцидент стався 27 березня у полі на околиці села Петрівка Циркунівської громади.
Внаслідок вибуху місцевий мешканець залишився без правої стопи. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.
У пресслужбі Поліції Харківської області повідомили, що місцевий мешканець збирав металолом у полі та наступив на невідомий предмет. 47-річного постраждалого доставили до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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