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28.03.2024  13:23   Рита Парфенова

Авіаобстріл та атака шахедів по Харкову завдала шкоди 19 житловим будинкам

19 житлових будинків були пошкоджені внаслідок ворожих атак по Харкову, яких російський агресор завдав 27-28 березня.

авіаудар по харкову

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ..

Руйнування будівель зафіксовані у Шевченківському та Київському районах.

«Тривають відновлювальні роботи. Працюємо на двох локаціях – там, де росіяни учора вдарили новим типом зброї, та на місці нічного «прильоту», де також були пошкоджені житлові будинки, практично зруйнований ресторан. Наші комунальники працювали до пізньої ночі і сьогодні продовжили з самого ранку. Зараз працюємо над відновленням електро-, водо- та газопостачання у ці будинки», - повідомив мер.

Нагадаємо, напередодні внаслідок обстрілу середмістя Харкова загинув чоловік. Ще 19 осіб були поранені, з них четверо - діти. Усіх, хто цього потребував, розселили у міських гуртожитках.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня близько 16:00 армія рф нанесла авіаудар по Харкову: один чоловік загинув, 19 громадян поранені, з них четверо - маленькі діти. Також значні пошкодження отримали цивільні об'єкти  Харкова внаслідок атаки безпілотників вночі 28 березня.

Тэги:  шахед, харків, агрессия россии
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