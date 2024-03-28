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28.03.2024  08:43   Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують наслідки нічної атаки «шахедів» на Харків (фото)

Внаслідок атаки безпілотників російських сил на м. Харків вночі 28 березня, цивільні об'єкти отримали значні пошкодження.

Новини Харкова: фото наслідків атаки безпілотників рф

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, у Київському районі Харкова ударом безпілотників пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ресторан, магазини та офісні приміщення. Також у прилеглих житлових будинках були вибиті вікна в результаті атаки.

На щастя, подія не забрала життя жодної людини.

Правоохоронці оперативно взялись за розслідування цього випадку. Вони вилучили уламки трьох безпілотних літальних апаратів, що брали участь у нападі.

Новини Харкова: фото наслідків атаки безпілотників рф

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх необхідних заходів для документування цього воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил рф.

Новини Харкова: фото наслідків атаки безпілотників рф

За дорученням Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке передбачено ч. 1 ст. 438 КК України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня близько 16:00 армія рф нанесла авіаудар по Харкову: один чоловік загинув, 19 громадян поранені, з них четверо - маленькі діти.

 

Новини Харкова: фото наслідків атаки безпілотників рф

Новини Харкова: фото наслідків атаки безпілотників рф

Новини Харкова: фото наслідків атаки безпілотників рф

Тэги:  шахед, харків, агрессия россии
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