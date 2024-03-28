Правоохоронці фіксують наслідки нічної атаки «шахедів» на Харків (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, у Київському районі Харкова ударом безпілотників пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ресторан, магазини та офісні приміщення. Також у прилеглих житлових будинках були вибиті вікна в результаті атаки.

На щастя, подія не забрала життя жодної людини.

Правоохоронці оперативно взялись за розслідування цього випадку. Вони вилучили уламки трьох безпілотних літальних апаратів, що брали участь у нападі.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх необхідних заходів для документування цього воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил рф.

За дорученням Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке передбачено ч. 1 ст. 438 КК України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня близько 16:00 армія рф нанесла авіаудар по Харкову: один чоловік загинув, 19 громадян поранені, з них четверо - маленькі діти.