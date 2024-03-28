28.03.2024 09:26 Рита Парфенова

Наслідки авіаудару та атаки шахедів усувають у Харкові (фото)

Комунальники Харкова наводять лад у районах міста, які опинилися під ударами військових рф

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, працівники КП "Харківблагоустрій" займаються ліквідацією наслідків ворожих атак у Шевченківському та Київському районах.

Серед завдань комунальників є прибирання скла, віконних рам, а також габаритного сміття, що залишилося від ворожих атак. Ці заходи спрямовані на відновлення порядку та безпеки на вулицях Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня близько 16:00 армія рф нанесла авіаудар по Харкову: один чоловік загинув, 19 громадян поранені, з них четверо - маленькі діти. Також значні пошкодження отримали цивільні об'єкти Харкова внаслідок атаки безпілотників вночі 28 березня.