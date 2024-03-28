28.03.2024 09:48 Рита Парфенова

Харків та область під ударами військових рф: ситуація на ранок 28 березня

Протягом доби через удари росіян по Харкову та області дві людини загинули, у тому числі 12-річний хлопець, 21 постраждали, серед них 4 дітей.



Фото: Поліція Харківської області

Упродовж доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Дергачівський райони області з різних видів озброєння. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

За інформацією ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, серед яких Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова.

Зафіксовані руйнування:

місто Харків. 27 березня о 15:54 стався ворожий авіаобстріл Шевченківському району міста. У результаті одного авіаудару були пошкоджені вікна в закладі освіти. Постраждала одна людина. Другий авіаудар призвів до пошкоджень двох 5-поверхових житлових будинків, одного 4-поверхового житлового будинку та трьох автомобілів. Інцидент також став причиною травмування 19 людей, серед яких є 4 дитини. На жаль, загинув цивільний чоловік у віці 59 років.

28 березня о 00:15 відбувся обстріл БПЛА «Шахед» у Київському районі міста Харкова. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ресторан, магазин і офісні приміщення, а також вікна в прилеглих житлових будинках. Постраждалих немає.

27 березня о 15:54 стався ворожий авіаобстріл Шевченківському району міста. У результаті одного авіаудару були пошкоджені вікна в закладі освіти. Постраждала одна людина. Другий авіаудар призвів до пошкоджень двох 5-поверхових житлових будинків, одного 4-поверхового житлового будинку та трьох автомобілів. Інцидент також став причиною травмування 19 людей, серед яких є 4 дитини. На жаль, загинув цивільний чоловік у віці 59 років. 28 березня о 00:15 відбувся обстріл БПЛА «Шахед» у Київському районі міста Харкова. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ресторан, магазин і офісні приміщення, а також вікна в прилеглих житлових будинках. Постраждалих немає. селище Борова Ізюмського району. 27 березня близько 21:15 рашисти завдали удар керованою авіабомбою. Внаслідок ворожого обстрілу проникаюче осколкове поранення голови отримав 12-річний хлопець. Від отриманих травм дитина померла в лікарні. Пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, приміщення котельні, 3 багатоквартирні будинки.

28 березня близько 03:00 військові рф знову скинули на Борову керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну критичну інфраструктуру та фасади п’яти приватних будинків.

27 березня близько 21:15 рашисти завдали удар керованою авіабомбою. Внаслідок ворожого обстрілу проникаюче осколкове поранення голови отримав 12-річний хлопець. Від отриманих травм дитина померла в лікарні. Пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, приміщення котельні, 3 багатоквартирні будинки. 28 березня близько 03:00 військові рф знову скинули на Борову керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну критичну інфраструктуру та фасади п’яти приватних будинків. місто Куп’янськ. 27 березня j 01:15 внаслідок ворожого артобстрілу калібром 152 мм пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний будинок, господарчу споруду. Близько 13:45 росіяни вдарили по місту авіабомбою ФАБ-500. Внаслідок авіаудару пошкоджено багатоквартирні будинки, в складському приміщенні виникла пожежа.

27 березня j 01:15 внаслідок ворожого артобстрілу калібром 152 мм пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний будинок, господарчу споруду. Близько 13:45 росіяни вдарили по місту авіабомбою ФАБ-500. Внаслідок авіаудару пошкоджено багатоквартирні будинки, в складському приміщенні виникла пожежа. селище Дворічна Куп'янського району. 27 березня близько 13:00 внаслідок вибуху ворожого дрону поранено цивільного чоловіка.

27 березня близько 13:00 внаслідок вибуху ворожого дрону поранено цивільного чоловіка. місто Ізюм. 27 березня військові рф здійснили ракетний обстріл міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння .



Удень 28 березня у селі Петрівка Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 47-річний чоловік, доставлений до лікарні.



У селі Руська Лозова Харківського району виявлено не розірвану авіабомбу ФАБ-500, проводилася евакуація 60 осіб. Без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова прибирають наслідки обстрілів у районах міста, які опинилися під ударами військових рф.