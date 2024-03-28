Неповнолітню, яка заночувала у свого хлопця, повернули додому поліцейські Харкова

Під час подальших заходів правоохоронці з'ясували, що дівчина вирішила провести ніч у свого хлопця. Важливо відзначити, що вона не стала жертвою злочину, і її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські безпеки повернули дівчину додому.

Співробітники ювенальної превенції провели роз'яснювальну роботу з родиною та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання).

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