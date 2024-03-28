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28.03.2024  13:48   Рита Парфенова

Неповнолітню, яка заночувала у свого хлопця, повернули додому поліцейські Харкова

Харківські поліцейські успішно розшукали 15-річну дівчину і повернули її додому.

розшук

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, особовий склад Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області активно працював над знаходженням малолітньої.

Поліцейські перевірили різні місця, де можливо перебувала дівчина, звернулися до її друзів та знайомих, а також вивчили інформацію з її акаунтів у соціальних мережах.

Під час подальших заходів правоохоронці з'ясували, що дівчина вирішила провести ніч у свого хлопця. Важливо відзначити, що вона не стала жертвою злочину, і її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські безпеки повернули дівчину додому.

Співробітники ювенальної превенції провели роз'яснювальну роботу з родиною та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання).

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Раніше РЕДПОСТ розповідав, як під Харковом дівчинка сховалася від бабусі та поліції.

 

 

Тэги:  розшук, харків
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