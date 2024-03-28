Неповнолітню, яка заночувала у свого хлопця, повернули додому поліцейські Харкова

Харківські поліцейські успішно розшукали 15-річну дівчину і повернули її додому.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, особовий склад Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області активно працював над знаходженням малолітньої.
Поліцейські перевірили різні місця, де можливо перебувала дівчина, звернулися до її друзів та знайомих, а також вивчили інформацію з її акаунтів у соціальних мережах.
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