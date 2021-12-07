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07.12.2021  15:07   Дмитрий Колоней

В Харькове пропала девочка в яркой одежде (фото)

В Харькове разыскивается 14-летняя Анастасия Фомкина.


Поисковая группа "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую группу "Милена", 5 декабря 2021 года в 21:00 из своего дома в селе Затурино Полтавского района Полтавской области в светлой куртке, розовой шапке, фиолетовых штанах и черных ботинках вышла Анастасия Фомкина - невысокая худощавая сероглазая  девочка с темно-коричневыми волосами и пропала. Предположительно подросток может находиться в Харькове.

Всем, кто знает, где находится девочка, просьба обратиться по телефонам 0-68-777-0-112 или 102.    

 

 

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Напомним, ранее мы писали о том, что спустя две недели поисков была найдена исчезнувшая под Харьковом женщина.

Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков, полтава
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