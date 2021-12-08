08.12.2021 14:57 Дмитрий Колоней

В Харькове найдена пропавшая беглянка из Полтавской области

В Харькове обнаружена 14-летняя Анастасия Фомкина.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", успешно завершились поиски сбежавшей девочки-подростка. 14-летняя Анастасия Фомкина из Полтавской области, найдена в Харькове. Напомним, ранее мы писали о том, что 5 декабря 2021 года в 21:00 из своего дома в селе Затурино Полтавского района Полтавской области в светлой куртке, розовой шапке, фиолетовых штанах и черных ботинках вышла Анастасия Фомкина - невысокая худощавая сероглазая девочка с темно-коричневыми волосами и пропала.

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Напомним, ранее мы писали о том, что спустя две недели поисков была найдена исчезнувшая под Харьковом женщина.