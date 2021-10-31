31.10.2021 19:12 Дмитрий Колоней

Пропала две недели назад: найдена исчезнувшая под Харьковом женщина (фото)

Наталья Селюкова из пригорода Харькова найдена живой.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", поисковикам удалось найти живой 40-летнюю Наталью Селоюкову - худощавую, темноглазую женщину с темно-русыми волосами. Жительница пригорода Харькова утром 15 октября 2021 года вышла из дома в поселке Высокий Харьковского района Харьковской области и пропала.

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Усложняло ситуацию то, что поисковикам не было известно, во что была одета исчезнувшая, а фото - не соответствовало ее возрасту. Предполагалось, что она может находиться в Харькове.

Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.