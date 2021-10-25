25.10.2021 17:58 Дмитрий Колоней

Под Харьковом найден мертвым пропавший по дороге домой мужчина (фото)

Под Харьковом найдено тело 40-летнего Александра Котова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", 30 сентября 2021 года около 14:00 с работы домой в красной рабочей куртке с полосами, клетчатой кофте, серой шапке и резиновых ботинках вышел житель села Волковка Краноградского (ранее Кегичевского района) 40-летний Александр Котов - плотный, кареглазый мужчина со светло-рыжими волосами и пропал без вести.

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Три недели поисковики продолжали поиски, завершившиеся обнаружением мертвого тела.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 октября 2021 года из Чугуевского района в черной куртке, черной кофте с капюшоном, темных штанах, черных тканевых кроссовках и черным рюкзаком за плечами в Харьков отправился Роман Кирильев - худощавый кареглазый короткостриженый темноволосый парень и не вернулся.

Также ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.

Ранее мы информировали о том, что была найдена живой после месяца розысков 18-летняя Сабина Райтруб с ХТЗ.