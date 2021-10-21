21.10.2021 19:53 Дмитрий Колоней

Осторожно: Мошенники в Харькове рекламируют фейковую акцию от Новой почты

Никаких подобных акций компания не проводит.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Новой почты, мошенники распространили в мессенджерах информацию о якобы акции от имени Новой почты. Никаких акций компания не проводит. Ниже приводим обращение к харьковчнанам.

"Осторожно, мошенники!

Сегодня вы могли получить в один из своих мессенджеров сообщение якобы от компании Новая почта об акции, в которой можно выиграть деньги. Не переходите по ссылке, это мошенники!

Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша прописан мошенниками адрес сайта Новой почты, но это не настоящая адрес, а название страницы фейкового сайта. И если вы перейдете по ссылке, то увидите настоящий адрес сайта.

Мы предполагаем, что когда пользователь переходит по ссылке, на сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства, после чего идет заражения вирусом смартфона. Далее вирус распространяется путем отправки сообщений всем контактам жертвы злоумышленника.

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Призываем вас быть бдительными и соблюдать правила безопасного пользования в мессенджерах

Не открывайте сообщений от незнакомцев. Сразу удаляйте их и блокируйте незнакомого пользователя.

Не переходите по ссылкам и не загружайте файлы от незнакомцев. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

Если же вы все же перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли сломать мошенники".

Напомним, ранее в Чугуевском районе обнаружили двух злоумышленников, которые незаконно добывали песок.