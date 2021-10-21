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21.10.2021  20:58   Дмитрий Колоней

На дорогах Харькова и области появятся новые камеры наблюдения. Где они размещены

С 22 октября 2021 года на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают почти два десятка новых приборов фиксации правонарушений.


МВД
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на МВД, на дорогах Украины с пятницы, 22 октября 2021 года появятся 17 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. 
 
В Харькове и области камеры будут расположены в следующих местах:   
 
Город Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД") 
  улица Героев Труда, 2/48 направление наблюдения прибора - улица Ковпака 
 
 
 
 
Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД") 
  •  на 468 км + 745 автодороги М-03 направление наблюдения м. Полтава; 
  •  на 517 км + 233 автодороги М-03 направление наблюдения г. Харьков. 
  •  на 622 км + 984 автодороги М-03 направление наблюдения м. Харьков 
  •  на 624 км + 043 автодороги М-03 направление наблюдения м. Славянск; 
  •  на 15 км + 381 автодороги М-18 направление наблюдения м. Харьков 
  •  на 16 км + 622 автодороги М-18 направление наблюдения г. Харьков. 
  •  на 19 км + 285 автодороги М-18 направление наблюдения м. Харьков 
  •  на 19 км + 426 автодороги М-18 направление наблюдения м. Мерефа; 
  •  на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление наблюдения г. Харьков. 
С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации. 
 
Напомним, ранее мы писали том, что еще в 2016 году Кабмин определил, какие нарушения ПДД будут снимать на камеру, а также, что в Украине запустят в тестовом режиме систему видеофиксации нарушений ПДД. Регистрацией нарушений займутся специальные подразделения Нацполиции, а база данных о наложении штрафов за нарушение ПДД войдет в единую информационную систему МВД. В декабре 2020 на Велозаводском мосту, проспектах Науки,  Московском, Гагарина и Клочковской улице были установлены первые камеры с фиксаций скорости.  Позднее было определено расположение  для еще 16 камер:  
  • Проспект Московский, 86-А (одна камера в направлении ул. Никитина); 
  • Перекресток проспекта Науки и улицы Культуры (две камеры в направлении ул. Данилевского и Бакулина); 
  • Белгородское шоссе, 2 (две камеры в обе стороны); 
  • Ул. Полтавский Шлях, 67 (две камеры в обе стороны); 
  • Перекресток проспектов Гагарина и Героев Сталинграда (две камеры сторону Одесской и Ньютона); 
  • Проспект Ландау, 27 (одна камера в сторону Малышева); 
  • Ул. Героев труда 2/48 (две камеры в обе стороны); 
  • Проспект Московский, 102 (одна камера в сторону пер. Конюшенного); 
  • Проспект науки, 60-А (одна камера в сторону Тобольской); 
  • Перекресток Сумской и Мечникова (одна камера в сторону Московского проспекта); 
  • Проспект Московский, 181 (одна камера в сторону Мефодиевской). 

 

Источник:   МВД
 Тэги:  камеры наблюдения, дороги, харьков, львов, донецк, винница, пдд
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