21.10.2021 20:58 Дмитрий Колоней
На дорогах Харькова и области появятся новые камеры наблюдения. Где они размещены
С 22 октября 2021 года на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают почти два десятка новых приборов фиксации правонарушений.
МВД
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на МВД, на дорогах Украины с пятницы, 22 октября 2021 года появятся 17 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД.
В Харькове и области камеры будут расположены в следующих местах:
Город Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")
улица Героев Труда, 2/48 направление наблюдения прибора - улица Ковпака
Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")
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на 468 км + 745 автодороги М-03 направление наблюдения м. Полтава;
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на 517 км + 233 автодороги М-03 направление наблюдения г. Харьков.
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на 622 км + 984 автодороги М-03 направление наблюдения м. Харьков
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на 624 км + 043 автодороги М-03 направление наблюдения м. Славянск;
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на 15 км + 381 автодороги М-18 направление наблюдения м. Харьков
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на 16 км + 622 автодороги М-18 направление наблюдения г. Харьков.
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на 19 км + 285 автодороги М-18 направление наблюдения м. Харьков
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на 19 км + 426 автодороги М-18 направление наблюдения м. Мерефа;
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на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление наблюдения г. Харьков.
С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации.
Напомним, ранее мы писали том, что еще в 2016 году Кабмин определил, какие нарушения ПДД будут снимать
на камеру, а также, что в Украине запустят в тестовом режиме систему видеофиксации нарушений ПДД. Регистрацией нарушений займутся специальные подразделения Нацполиции, а база данных о наложении штрафов за нарушение ПДД войдет в единую информационную систему МВД. В декабре 2020 на Велозаводском мосту, проспектах Науки, Московском, Гагарина и Клочковской улице были установлены
первые камеры с фиксаций скорости. Позднее было определено расположение
для еще 16 камер:
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Проспект Московский, 86-А (одна камера в направлении ул. Никитина);
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Перекресток проспекта Науки и улицы Культуры (две камеры в направлении ул. Данилевского и Бакулина);
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Белгородское шоссе, 2 (две камеры в обе стороны);
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Ул. Полтавский Шлях, 67 (две камеры в обе стороны);
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Перекресток проспектов Гагарина и Героев Сталинграда (две камеры сторону Одесской и Ньютона);
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Проспект Ландау, 27 (одна камера в сторону Малышева);
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Ул. Героев труда 2/48 (две камеры в обе стороны);
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Проспект Московский, 102 (одна камера в сторону пер. Конюшенного);
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Проспект науки, 60-А (одна камера в сторону Тобольской);
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Перекресток Сумской и Мечникова (одна камера в сторону Московского проспекта);
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Проспект Московский, 181 (одна камера в сторону Мефодиевской).
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