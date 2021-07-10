10.07.2021 14:23

В Харькове установят камеры фиксации нарушения ПДД: адреса

На следующей сессии Харьковского горсовета на голосование выносится решение по установке новых камер фиксации нарушений ПДД.



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Как сообщает РЕДПОСТ , всего планируют установить 16 камер – в первую очередь, в местах, где происходит наибольшее количество аварий и нарушений.

Список улиц, на которых хотят ставить камеры:

- Проспект Московский, 86-А (одна камера в направлении ул. Никитина);

- Перекресток проспекта Науки и улицы Культуры (две камеры в направлении ул. Данилевского и Бакулина);

- Белгородское шоссе, 2 (две камеры в обе стороны);

- Ул. Полтавский Шлях, 67 (две камеры в обе стороны);

- Перекресток проспектов Гагарина и Героев Сталинграда (две камеры сторону Одесской и Ньютона);

- Проспект Ландау, 27 (одна камера в сторону Малышева);

- Ул. Героев труда 2/48 (две камеры в обе стороны);

- Проспект Московский, 102 (одна камера в сторону пер. Конюшенного);

- Проспект науки, 60-А (одна камера в сторону Тобольской);

- Перекресток Сумской и Мечникова (одна камера в сторону Московского проспекта);

- Проспект Московский, 181 (одна камера в сторону Мефодиевской).

Напомним, камера фиксирует нарушениев том случае, когда транспортное средство превышает установленную скоростьболее чем на 20 + 3 км/ч.

Редакция РЕДПОСТ предлагает вам пройти опрос и высказать свое мнение на тему "Нужно ли ставить камеры на дорогах Харькова?"