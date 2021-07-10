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10.07.2021  14:23   

В Харькове установят камеры фиксации нарушения ПДД: адреса

На следующей сессии Харьковского горсовета на голосование выносится решение по установке новых камер фиксации нарушений ПДД.


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Как сообщает РЕДПОСТ, всего планируют установить 16 камер – в первую очередь, в местах, где происходит наибольшее количество аварий и нарушений. 
 
Список улиц, на которых хотят ставить камеры: 
 
- Проспект Московский, 86-А (одна камера в направлении ул. Никитина); 
- Перекресток проспекта Науки и улицы Культуры (две камеры в направлении ул. Данилевского и Бакулина); 
- Белгородское шоссе, 2 (две камеры в обе стороны); 
- Ул. Полтавский Шлях, 67 (две камеры в обе стороны); 
- Перекресток проспектов Гагарина и Героев Сталинграда (две камеры сторону Одесской и Ньютона); 
- Проспект Ландау, 27 (одна камера в сторону Малышева); 
- Ул. Героев труда 2/48 (две камеры в обе стороны); 
- Проспект Московский, 102 (одна камера в сторону пер. Конюшенного); 
- Проспект науки, 60-А (одна камера в сторону Тобольской); 
- Перекресток Сумской и Мечникова (одна камера в сторону Московского проспекта); 
- Проспект Московский, 181 (одна камера в сторону Мефодиевской). 
 
Напомним, камера фиксирует нарушениев том случае, когда транспортное средство превышает установленную скоростьболее чем на 20 + 3 км/ч.
 
Редакция РЕДПОСТ предлагает вам пройти опрос и  высказать свое мнение на тему "Нужно ли ставить камеры на дорогах Харькова?"
 
 
Тэги:  камеры наблюдения, нарушения пдд, харьков
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