Расправа на Алексеевке: В Харькове произошла драка девушек, сильно избита харьковчанка (видео)

О жесткой потасовке в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков Оперативный, в Харькове произошла жестокая разборка между девушками.
Драка произошла на Алексеевке. Можно предположить, что на этой девичьей сходке выясняли отношения две девочки.
Одна из них столь жестоко избила другую, что проигравшая этот поединок соперница, по которой продолжает наносить удары победительница, могла временно потерять сознание.
Подробностей пока нет.
Напомним, ранее мы писали о жестокой драке девушек в Слободском районе
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