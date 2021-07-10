ДТП: Лобовое столкновение - одна машина в хлам, другая - улетела с дороги (видео)

О жуткой аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - жесткое дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, на трассе под Лиманом Змиевского района лобовое столкновение двух иномарок.
Один из легковых автомобилей после аварии в жутком состоянии остался на дороге, а второе авто улетело с дороги в кювет.
Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.
Напоминаем, ранее мы сообщали о смертельном лобовом столкновении КАМАЗа и Газели под Харьковом
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