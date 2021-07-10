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10.07.2021  13:04   

ДТП: Лобовое столкновение - одна машина в хлам, другая - улетела с дороги (видео)

О жуткой аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Лобовое столкновение иномарок на трассе под Харьковом

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - жесткое дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, на трассе под Лиманом Змиевского района лобовое столкновение двух иномарок.

Один из легковых автомобилей после аварии в жутком состоянии остался на дороге, а второе авто улетело с дороги в кювет.

Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет. 

Напоминаем, ранее мы сообщали о смертельном лобовом столкновении КАМАЗа и Газели под Харьковом

Тэги:  дтп, аварии, харьков
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