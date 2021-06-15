Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смертельное ДТП: Под Харьковом - лобовое столкновение КАМАЗа и микроавтобуса (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
15.06.2021  15:41   

Смертельное ДТП: Под Харьковом - лобовое столкновение КАМАЗа и микроавтобуса (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О жесткой аварии под Харьковом сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - смертельная авария.

ДТП произошло в Купянском районе у села Первомайское.

Лобовое столкновения КАМАЗа с Газелью.

Микроавтобус перевернулся

Водитель Газели погиб.

В бензовозе водителя зажало, ждут спасателей, самостоятельно вытащить не получается. 

Подробностей о причинах аварии пока нет.

Напомним,что ранее мы писали о том, что на улице Академика Павлова произошло ДТП с участием экипажа патрульной полиции и автомобиля службы охраны.

Тэги:  дтп, авария, харьков
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