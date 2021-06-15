Смертельное ДТП: Под Харьковом - лобовое столкновение КАМАЗа и микроавтобуса (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О жесткой аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - смертельная авария.
ДТП произошло в Купянском районе у села Первомайское.
Лобовое столкновения КАМАЗа с Газелью.
Микроавтобус перевернулся
Водитель Газели погиб.
В бензовозе водителя зажало, ждут спасателей, самостоятельно вытащить не получается.
Подробностей о причинах аварии пока нет.
Напомним,что ранее мы писали о том, что на улице Академика Павлова произошло ДТП с участием экипажа патрульной полиции и автомобиля службы охраны.
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Солнце и тучи будут соперничать за определение погоду на среду. Местами дождь, град, гроза, после обеда вероятность осадков увеличится.
15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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