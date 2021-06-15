15.06.2021 19:21

Смертельное ДТП под Харьковом: информация полиции (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства аварии под Харьковом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на сайт Нацполиции, 15 июня 2021 года примерно в 12:30 на автодороге Чугуев-Меловое в селе Первомайское Купянского района произошло столкновение КАМАЗа под управлением 58-летнего гражданина и автомобиля Газель, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

Полицейские предварительно установили, что водитель грузовика Газель во время движения в направлении Купянска выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом.

Водитель Газели от полученных травм погиб на месте.

Водитель грузовика КАМАЗа с травмами доставлен в Купянскую центральную районную больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявленный и сообщений, решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.