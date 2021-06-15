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15.06.2021  20:09   

Сбил двух человек ночью: розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП в Харькове.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, устанавливаются свидетели ДТП в Московском районе.
 
Авария произошла 13 июня примерно в 2:15 на проезжей части в районе дома №56 по улице Героев Труда в Харькове.
 
Водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 24-летнего  и 26-летнего пешехода. 
 
Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. 
 
ДТП Харьков: Разыскиваются очевидцы ночной аварии в Харькове
 
Следственными управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. 
 
ДТП Харьков: Разыскиваются очевидцы ночной аварии в Харькове
 
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю майора полиции Роману Шапирко. 
 
ДТП Харьков: Разыскиваются очевидцы ночной аварии в Харькове
 
Напомним, что ранее мы писали о смертельной аварии под Харьковом, в которой столкнулись Газель и КАМАЗ.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск, харьков, авария, салтовка
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