15.06.2021 20:09

Сбил двух человек ночью: розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП в Харькове.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, устанавливаются свидетели ДТП в Московском районе.

Авария произошла 13 июня примерно в 2:15 на проезжей части в районе дома №56 по улице Героев Труда в Харькове.

Водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 24-летнего и 26-летнего пешехода.

Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Следственными управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю майора полиции Роману Шапирко.