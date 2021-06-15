15.06.2021 20:29

ДТП: Фура помяла легковушку, перегородив дорогу в Харькове (ФОТО)

Об аварии на рельсах в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - ДТП.

Авария произошла возле Конного рынка.

Столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Volkswagen.

Фура переезжала трамвайные рельсы и тормознула в немецкий народный автомобиль.

Так как грузовик перегородил рельсы, трамваи стали в обе стороны.

Подробностей аварии пока нет.

Напомним, что ранее мы собщали о том, что две врезавшиеся на рельсах легковушки остановили движение.