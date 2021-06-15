ДТП: Фура помяла легковушку, перегородив дорогу в Харькове (ФОТО)

Об аварии на рельсах в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - ДТП.
Авария произошла возле Конного рынка.
Столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Volkswagen.
Фура переезжала трамвайные рельсы и тормознула в немецкий народный автомобиль.
Так как грузовик перегородил рельсы, трамваи стали в обе стороны.
Подробностей аварии пока нет.
Напомним, что ранее мы собщали о том, что две врезавшиеся на рельсах легковушки остановили движение.
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