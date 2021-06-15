Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Внезапная смерть в Харькове: Парень разбился, упав с крыши (ФОТО)
15.06.2021  21:19   

Внезапная смерть в Харькове: Парень разбился, упав с крыши (ФОТО)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке - чрезвычайное происшествие.

По свидетельству очевидца здесь, на Валентиновской улице, парень упал с крыши.

Молодой человек погиб мгновенно.

Напомним, что ранее мы писали о мужчине, который полез на крышу и разбился.

.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, упал с крыши
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: информация полиции (ФОТО) 14.06 Криминал и происшествия Смерть в воде: В Харькове из реки вытащили труп (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 14.06 Криминал и происшествия Малыш утонул в ванной: В Харькове осужден отец, бросивший ребенка в беде
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 