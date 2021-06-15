Внезапная смерть в Харькове: Парень разбился, упав с крыши (ФОТО)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке - чрезвычайное происшествие.
По свидетельству очевидца здесь, на Валентиновской улице, парень упал с крыши.
Молодой человек погиб мгновенно.
Напомним, что ранее мы писали о мужчине, который полез на крышу и разбился.
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Солнце и тучи будут соперничать за определение погоду на среду. Местами дождь, град, гроза, после обеда вероятность осадков увеличится.
15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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