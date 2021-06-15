15.06.2021 21:19

Внезапная смерть в Харькове: Парень разбился, упав с крыши (ФОТО)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке - чрезвычайное происшествие.

По свидетельству очевидца здесь, на Валентиновской улице, парень упал с крыши.

Молодой человек погиб мгновенно.

Напомним, что ранее мы писали о мужчине, который полез на крышу и разбился.

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