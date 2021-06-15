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15.06.2021  22:44   

ДТП в центре Харькова: У Никольского грузовик расплющил кабину о дерево (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: В центре Харькова грузовик снес иномарку и разбился о дерево

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - ДТП.

В самом центре города, у торгового центра "Никольский", двойную аварию совершил грузовик.

По предварительной информации, махина была припаркована, но сорвалась с тормозов.

Итог - сильно зацепив легковушку, грузовик влетел в дерево, расколотив свою кабину.

В тот момент, кода сорвало ручной тормоз, в кабине был человек.

В итоге у него перелом руки.

Его забрала скорая помощь. 

  ДТП Харьков: В центре Харькова грузовик снес иномарку и разбился о дерево
Напомним, что ранее мы писали о смертельной аварии под Харьковом, в которой столкнулись Газель и КАМАЗ.
 

Тэги:  дтп, авария, харьков, никольский
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