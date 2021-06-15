15.06.2021 22:44

ДТП в центре Харькова: У Никольского грузовик расплющил кабину о дерево (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - ДТП.

В самом центре города, у торгового центра "Никольский", двойную аварию совершил грузовик.

По предварительной информации, махина была припаркована, но сорвалась с тормозов.

Итог - сильно зацепив легковушку, грузовик влетел в дерево, расколотив свою кабину.

В тот момент, кода сорвало ручной тормоз, в кабине был человек.

В итоге у него перелом руки.

Его забрала скорая помощь.