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15.06.2021  16:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 июня

Солнце и тучи будут соперничать за определение погоду на среду. Местами дождь, град, гроза, после обеда вероятность осадков увеличится.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 июня

Погоду в Харкове снова определяет неустойчивая воздушная масса на фоне поля пониженного давления, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 36%. Температура воздуха +18°...+23°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 70%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +23°...+20C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. В утренние часы произойдет усиления геомагнитных колебаний. Но магнитнгых бурь бояться не стоит, все показатели будут находиться в пределах нормы.

Народные приметы. Утренний туман по воде бежит – к ясному погожему дню.

Если 16 июня дождь идет весь день — будет много грибов.

Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны – будет день ясный; холодноватый ветер – может быть градовый дождь; с юга или запада – к ненастью; с юго-запада – ненастье надолго.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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