02.01.2022 15:30 Евгений Клочко

На Харьков надвигается "ныряющий" циклон из Балтии: какую погоду ждать

В результате прохождения активного "ныряющего" циклона из стран Балтии, 3 января, в понедельник, в Харьковской области произойдет ухудшение погодных условий, а также большие колебания температуры воздуха и атмосферного давления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, 3 января по области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днем снег с переходом в дождь и туман. Метель снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10—15° мороза, днем повышение до 0—5° тепла.

По Харькову ожидается ночью снег, днем снег с переходом в дождь и туман. Метель, снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11 – 13° мороза, днем повышения до 1 – 3° тепла.

Погодные условия в регионе будут соответствовать I уровню опасности (желтому).

Справка. С «ныряющими» циклонами связаны резкие колебания погоды. Она меняется с тепла на арктический холод, как говорят синоптики. Нередко такие циклоны движутся один за другим. Тогда в регионах, над которыми проносятся «ныряющие» циклоны, на несколько дней (а иногда и недель) устанавливается неустойчивая погода. Это проявляется в резких и частых колебаниях атмосферного давления, температуры, ветра и осадков (мокрый снег, снег, местами метель, снежные заносы на дорогах).