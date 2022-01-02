02.01.2022 15:00 Евгений Клочко

Украинцы стали пессимистичнее: результаты социсследования

Украинцы за год потеряли надежду на будущее. Такие результаты социологического исследования, проведенной Социологической группой "Рейтинг"

Так, всего 31% украинцев считают, что грядущий 2022 год будет лучше предыдущего. Еще треть респондентов думают, что ничего не изменится, столько же опрошенных считают, что наступивший год будет хуже 2021.

Прошлогодние ожидания украинцев были куда оптимистичнее: тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020-го. В целом опрошенные (до 40 лет) ожидают, что 2022 год скорее будет лучше, а старшие - думают, что ничего не изменится или будет хуже.

•Важнейшими проблемами страны по мнению опрошенных являются коррупция (55%) и война на Донбассе (51%). Кроме того, экономический кризис (32%), некомпетентность властей (31%), эпидемия коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественная медицина (24%).

Соцгруппа "Рейтинг" провела социологическое исследование среди населения Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 14-16 декабря 2021.