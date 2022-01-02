02.01.2022 14:18 Евгений Клочко

К Земле приближается астероид размером с автобус: стоит ли волноваться землянам

С началом нового года люди с тревогой относятся к любым сюрпризам. К счастью, первый облет астероида в этом году-это небольшой астероид размером с автобус, который практически не представляет угрозы для Земли.

Траектория астероида 2014 YE15 вокруг Солнца, приближающегося к Земле на своем пути. NASA / JPL

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на inverse.com, размер астероид 2014 YE15 составляет около 13 метров. Это примерно как автобус.

Его размеры относительно малы по сравнению с другими астероидами, которые регулярно посещают нашу Солнечную систему. Только в прошлом месяце астероид высотой с дубайский небоскреб Бурдж-Халифа (самое высокое здание в мире) пролетел мимо Земли.

Астероид приблизится к Земле ближе всего 6 января, приблизившись к нашей планете на расстояние 4 600 000 миль, что примерно в 19 раз превышает расстояние между Землей и Луной, которое составляет 239 000 миль.

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Астероид 2014 YE15 входит в группу, известную как астероиды Атона, группу астероидов, которые вращаются вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

Астероиды такого размера могут нанести серьезный ущерб, если они упадут на Землю. В 1908 году астероид диаметром около 37 метров вошел в атмосферу над Сибирью, двигаясь со скоростью около 54 000 километров в час, и взорвался в небе. Астероид выделил энергию, эквивалентную примерно 185 бомбам Хиросимы.

При своем относительно небольшом размере крошечный космический камень все еще может нанести удар, если столкнется с Землей. В 2013 году 20-метровый астероид взорвался над Челябинской областью в России, с той же энергией, что и от 26 до 33 взрывов атомной бомбы. Он разбил окна, разбросал осколки по всему региону, повредил несколько зданий. За медицинской помощью тогда обратилось почти 1500 человек.