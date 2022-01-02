02.01.2022 13:05 Евгений Клочко

Налоги и зарплаты: какие изменения ждут украинцев в 2022 году

В 2022 году украинцев ждет ряд изменений, в частности, в сфере социальных выплат, здравоохранения и ведения бизнеса.

Какие изменения ждут украинцев в 2022 году, расскажет РЕДПОСТ со ссылкой на интернет издание «Слово и дело».

Автолюбителям

Возвращается обязательный техосмотр для авто, отмененный еще в 2011 году. Также дорожные камеры приступят к фиксации проезда на красный сигнал, езды по встречной полосе и остановки на полосе общественного транспорта.

За вождение в состоянии опьянения предусматривается штраф 17 тыс. грн и лишение прав на 1 год. За повторный случай – штраф 34 тыс. грн и лишение прав на 3 года.

Кроме того, меняется принцип получения водительского удостоверения, уменьшается количество часов теоретической части.

Предпринимателям

С 1 января для ФЛП, проводящих расчетные операции, станет обязательным использование кассовых аппаратов. Размер штрафа за нарушение применения РРО предусмотрен в размере 100% от суммы чека, повторно – 150% от суммы чека.

Пенсионерам и льготникам

Также в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии. Так, увеличат выплаты украинцам:

пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы,

лицам с инвалидностью I, II и III группы,

женщинам, старше 60 лет (на 9% в зависимости от размера пенсии),

каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников (защитниц), погибшим в зоне проведения АТО/ООС,

65-летним лицам в связи с ростом минималки.

В марте состоится индексация компенсационных выплат для тех, кто старше 75 лет. В октябре вводится новая минимальная пенсия:

тем, кто старше 70 лет, имеющих трудовой стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), будут насчитывать не менее 3 тыс грн;

за наличие стажа меньшей продолжительности пенсия будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу и при наличии страхового стажа: 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины) не менее 2,5 тыс. грн.

пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат доплату 300 грн.

Налоги и акцизы

Несколько важных изменений в 2022 году будут касаться налогов. В частности, предусмотрены следующие изменения:

увеличиваются акцизные ставки на алкогольные напитки на 5%;

от продажи 3-го и последующих объектов недвижимости в течение 1 календарного года размер НДФЛ составит 18%;

за продажу с/х продукцию собственного производства на сумму более 12 минимальных зарплат, НДФЛ составит 18%;

с/х производители будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (сумма всех налогов) в размере 5% от стоимости земли.

изменятся условия взыскания ренты с рыночной стоимости руды с более высоким содержанием руды, а именно индекса IODEX 62% FE CFR China, который рассчитывает информационное агентство Platts. В то же время, чем выше будет эта рыночная стоимость, тем больше будет ставка ренты.

Олигархам

Кроме этого, после майских праздников вводится в действие закон об олигархах, признавать то или иное лицо олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Здравоохранение

Также ряд изменений произойдет в системе здравоохранения. В частности, с апреля будут действовать исключительно электронные рецепты на лекарства.

Важным нововведением станет обязательная вакцинация для расширенного перечня профессий, а именно для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме этого, в 2022 году предусмотрено увеличение заработной платы врачам: средним медработникам – до 13,5 тыс. грн, врачам – до 20 тыс. грн.