02.01.2022 13:05 Евгений Клочко
Налоги и зарплаты: какие изменения ждут украинцев в 2022 году
В 2022 году украинцев ждет ряд изменений, в частности, в сфере социальных выплат, здравоохранения и ведения бизнеса.
Какие изменения ждут украинцев в 2022 году, расскажет РЕДПОСТ
со ссылкой на интернет издание «Слово и дело».
Автолюбителям
Возвращается обязательный техосмотр для авто, отмененный еще в 2011 году. Также дорожные камеры приступят к фиксации проезда на красный сигнал, езды по встречной полосе и остановки на полосе общественного транспорта.
За вождение в состоянии опьянения предусматривается штраф 17 тыс. грн и лишение прав на 1 год. За повторный случай – штраф 34 тыс. грн и лишение прав на 3 года.
Кроме того, меняется принцип получения водительского удостоверения, уменьшается количество часов теоретической части.
Предпринимателям
С 1 января для ФЛП, проводящих расчетные операции, станет обязательным использование кассовых аппаратов. Размер штрафа за нарушение применения РРО предусмотрен в размере 100% от суммы чека, повторно – 150% от суммы чека.
Пенсионерам и льготникам
Также в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии. Так, увеличат выплаты украинцам:
-
пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы,
-
лицам с инвалидностью I, II и III группы,
-
женщинам, старше 60 лет (на 9% в зависимости от размера пенсии),
-
каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников (защитниц), погибшим в зоне проведения АТО/ООС,
-
65-летним лицам в связи с ростом минималки.
В марте состоится индексация компенсационных выплат для тех, кто старше 75 лет. В октябре вводится новая минимальная пенсия:
-
тем, кто старше 70 лет, имеющих трудовой стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), будут насчитывать не менее 3 тыс грн;
-
за наличие стажа меньшей продолжительности пенсия будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу и при наличии страхового стажа: 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины) не менее 2,5 тыс. грн.
-
пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат доплату 300 грн.
Налоги и акцизы
Несколько важных изменений в 2022 году будут касаться налогов. В частности, предусмотрены следующие изменения:
-
увеличиваются акцизные ставки на алкогольные напитки на 5%;
-
от продажи 3-го и последующих объектов недвижимости в течение 1 календарного года размер НДФЛ составит 18%;
-
за продажу с/х продукцию собственного производства на сумму более 12 минимальных зарплат, НДФЛ составит 18%;
-
с/х производители будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (сумма всех налогов) в размере 5% от стоимости земли.
-
изменятся условия взыскания ренты с рыночной стоимости руды с более высоким содержанием руды, а именно индекса IODEX 62% FE CFR China, который рассчитывает информационное агентство Platts. В то же время, чем выше будет эта рыночная стоимость, тем больше будет ставка ренты.
Олигархам
Кроме этого, после майских праздников вводится в действие закон об олигархах, признавать то или иное лицо олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Здравоохранение
Также ряд изменений произойдет в системе здравоохранения. В частности, с апреля будут действовать исключительно электронные рецепты на лекарства.
Важным нововведением станет обязательная вакцинация для расширенного перечня профессий, а именно для работников:
-
центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
-
местных государственных администраций и структурных подразделений;
-
заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
-
органов местного самоуправления;
-
учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
-
коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Кроме этого, в 2022 году предусмотрено увеличение заработной платы врачам: средним медработникам – до 13,5 тыс. грн, врачам – до 20 тыс. грн.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости