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02.01.2022  13:05   Евгений Клочко

Налоги и зарплаты: какие изменения ждут украинцев в 2022 году

В 2022 году украинцев ждет ряд изменений, в частности, в сфере социальных выплат, здравоохранения и ведения бизнеса.

Коснется каждого: какие изменения ждут украинцев в 2022 году
 
Какие изменения ждут украинцев в 2022 году, расскажет РЕДПОСТ со ссылкой на интернет издание «Слово и дело».
 

Автолюбителям

Возвращается обязательный техосмотр для авто, отмененный еще в 2011 году. Также дорожные камеры приступят к фиксации проезда на красный сигнал, езды по встречной полосе и остановки на полосе общественного транспорта.
 
За вождение в состоянии опьянения предусматривается штраф 17 тыс. грн и лишение прав на 1 год. За повторный случай – штраф 34 тыс. грн и лишение прав на 3 года.
 
Кроме того, меняется принцип получения водительского удостоверения, уменьшается количество часов теоретической части.
 

Предпринимателям

С 1 января для ФЛП, проводящих расчетные операции, станет обязательным использование кассовых аппаратов. Размер штрафа за нарушение применения РРО предусмотрен в размере 100% от суммы чека, повторно – 150% от суммы чека.
 

Пенсионерам и льготникам

Также в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии. Так, увеличат выплаты украинцам:
 
  • пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы,
  • лицам с инвалидностью I, II и III группы,
  • женщинам, старше 60 лет (на 9% в зависимости от размера пенсии),
  • каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников (защитниц), погибшим в зоне проведения АТО/ООС,
  • 65-летним лицам в связи с ростом минималки.
 
В марте состоится индексация компенсационных выплат для тех, кто старше 75 лет. В октябре вводится новая минимальная пенсия:
 
  • тем, кто старше 70 лет, имеющих трудовой стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), будут насчитывать не менее 3 тыс грн;
  • за наличие стажа меньшей продолжительности пенсия будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу и при наличии страхового стажа: 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины) не менее 2,5 тыс. грн.
  • пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат доплату 300 грн.
 

Налоги и акцизы

Несколько важных изменений в 2022 году будут касаться налогов. В частности, предусмотрены следующие изменения:
 
  • увеличиваются акцизные ставки на алкогольные напитки на 5%;
  • от продажи 3-го и последующих объектов недвижимости в течение 1 календарного года размер НДФЛ составит 18%;
  • за продажу с/х продукцию собственного производства на сумму более 12 минимальных зарплат, НДФЛ составит 18%;
  • с/х производители будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (сумма всех налогов) в размере 5% от стоимости земли.
  • изменятся условия взыскания ренты с рыночной стоимости руды с более высоким содержанием руды, а именно индекса IODEX 62% FE CFR China, который рассчитывает информационное агентство Platts. В то же время, чем выше будет эта рыночная стоимость, тем больше будет ставка ренты.

Олигархам

Кроме этого, после майских праздников вводится в действие закон об олигархах, признавать то или иное лицо олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
 

Здравоохранение

Также ряд изменений произойдет в системе здравоохранения. В частности, с апреля будут действовать исключительно электронные рецепты на лекарства.
 
Важным нововведением станет обязательная вакцинация для расширенного перечня профессий, а именно для работников:
 
  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Кроме этого, в 2022 году предусмотрено увеличение заработной платы врачам: средним медработникам – до 13,5 тыс. грн, врачам – до 20 тыс. грн.
 
Источник:   Слово и Дело
 Тэги:  налоги, пенсии, украина, харьков
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