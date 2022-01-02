02.01.2022 12:36 Евгений Клочко

"Омикрон" в Украине: когда ждать вспышку заболевания в стране

Рост заболеваемости на коронавирус, обусловленный штаммом "Омикрон" ожидается в ближайшее время в Украине. На данный момент не закончилась еще предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Суспильному заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

В ситуации с COVID-19, говорит Кузин, Украина идет с небольшим опозданием относительно стран Евросоюза.

"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", – сказал санврач.

Также отмечается, что по состоянию на 30 декабря в Украине было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Большинство из них связаны с пребыванием за границей, а остальные – с контактами с инфицированными.

Напомним, с 3 декабря Украина ограничила пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм "Омикрон".