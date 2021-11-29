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29.11.2021  15:40   Виталий Хиневич

Украина ограничивает въезд из-за нового штамма коронавируса

Минздрав разрабатывает новые меры для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.

Омикрон-новый штамм коронавируса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Правительственный портал.
 
Отмечается, что решение ограничить въезд в страну было принято 29 ноября.  Гражданнам, которые находились в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней за последние 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.
 
 
Кроме этого, Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от посещения стран Южной Африки из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».
 
Напомним, штамм "Омикрон" был выявлен в ЮАР в этом месяце. Из-за большого количества госпитализаций в этой части мира появились заявления о том, что омикрон крайне опасен для человека не столь из-за тяжести болезни, сколько из-за скорости распространения. Однако ВОЗ уверяет, что подобный объем госпитализаций может быть связан просто с большим количеством людей, инфицированных COVID-19 в целом, а потому опасность нового штамма это не доказывает.
 
Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  коронавирус, харьков
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