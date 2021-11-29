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29.11.2021  15:20   Виталий Хиневич

На Новой почте будут работать роботы: посылки будут сортировать по-новому

Компания активно внедряет новые технические системы.

Робот Новая почта
Фото: Новая почта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Новой почты.
 
Отмечается, что на сортировочных пунктах будут работать роботы, состоящие из двух секций под названием «Тrain». Данная автоматизированная система является собственной разработкой почтовой компании и производителя автомобильных запчастей «SBR», аналогов которой в Украине нет. 
 
Сотрудник сможет поместить посылку на робота, который отвезет ее к сканеру и переместит в бокс, отвечающий за определенное географическое направление. Передвижение робота будет проходить при помощи специального монорельса, который одновременно является зарядкой технической системы, которая может обслуживать посылки весом до 2 килограмм.
 
Использование таких машин позволит увеличить объемы работы в два раза. 
 
Для работы с почтовыми отравлениями массой до 30 кг будут использоваться роботы-пируэты украинской компании Deus Robots. 
 
 
Такое название они получили, потому что могут вращаться вокруг своей оси. Из ленты выгрузки посылка попадет на робота. Далее он будет подъезжать к сканирующему устройству и затем выкладывать ее на роликовый конвейер, из которого отправление попадет непосредственно в специальную сумку для доставки. Благодаря их ловкости, такие работы могут трудиться на разных участках сортировки.
 
Кроме этого в ноябре текущего года, в городе Днепр открылся терминал с полностью роботизированной зоной грузовых отправлений. 
50 роботележек, производства SBR, перемещают грузы внутри терминала из зоны выгрузки в зону загрузки. Они передвигаются по магнитной ленте и могут перевозить одновременно на себе до 300 и 1000 килограмм, либо  тянуть за собой. При помощи данных технических новинок удалось повысить производительность терминалов на 30%.
 
Напомним, Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией. На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов».
 
Источник:   Новая почта
 Тэги:  новая почта, харьков
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