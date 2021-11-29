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29.11.2021  15:19   Дмитрий Колоней

Драка у Никольского: в Харькове - розыск неадекватной девушки с перцовкой (фото, видео)

О конфликте в центре Харькова сообщают очевидцы.

Криминал Харьков: У ТРЦ Nikolsky устроила драку неадекватная девушка, избив двух мужчин
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел конфликт в центре Харькова. Как рассказала харьковчанка, муж приехал ее забрать с работы. Он сидел ждал в машине возле Никольского:" Неадекватная девушка подбегает сзади и начинает бить по воротам, а после и по нашей машине, вторая девка начинает оттягивать эту неадекватную. Мужчина выбежал из машины, но она начала бить его ногами и облила пивом".
 
 
Криминал Харьков: У ТРЦ Nikolsky устроила драку неадекватная девушка, избив двух мужчин
 

Затем выбежал охранник из ворот, по которым девушка били, она кинулась на него. Пока муж женщины брал сумку с документами и закрывал машину, с Воробьева подошел парень неадекватной, и они убежали. Харьковчанин догнал девушку, но она залила ему глаза перцовкой (видно на втором видео). Когда приехала полиция, они разделились на несколько групп и девушка, скрылась. Сейчас девушку разыскивают.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Никольском произошла драка, в которой мужчина ударил подростка.
 

 

Тэги:  драка, конфликт, харьков, никольский, хулиганство, дебош
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