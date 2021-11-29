29.11.2021 15:19 Дмитрий Колоней

Драка у Никольского: в Харькове - розыск неадекватной девушки с перцовкой (фото, видео)

О конфликте в центре Харькова сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел конфликт в центре Харькова. Как рассказала харьковчанка, муж приехал ее забрать с работы. Он сидел ждал в машине возле Никольского:" Неадекватная девушка подбегает сзади и начинает бить по воротам, а после и по нашей машине, вторая девка начинает оттягивать эту неадекватную. Мужчина выбежал из машины, но она начала бить его ногами и облила пивом".

Затем выбежал охранник из ворот, по которым девушка били, она кинулась на него. Пока муж женщины брал сумку с документами и закрывал машину, с Воробьева подошел парень неадекватной, и они убежали. Харьковчанин догнал девушку, но она залила ему глаза перцовкой (видно на втором видео). Когда приехала полиция, они разделились на несколько групп и девушка, скрылась. Сейчас девушку разыскивают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Никольском произошла драка , в которой мужчина ударил подростка.