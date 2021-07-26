Драка в Никольском: в кинотеатре мужчина ударил подростка

Полицейские составили протоколы на зрителя и родителей подростков.
ТРЦ Никольский снова попал в сводки происшествий – в Мультиплексе посетители устроили потасовку во время сеанса, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковское районное управление полиции 1 ГУНП в Харьковской области
На просмотр фильма пришла компания из шестерых детей 11-12 лет без сопровождения взрослых. Дети вели себя шумно, кричали, стучали по креслам, толкали друг друга. На неоднократные замечания присутствующих и администрации не реагировали.
Один из посетителей делал замечания, но дети в ответ толкали его кресло, после чего мужчина ударил по ноге 11-летнюю девочку и бросил шлепок в ее сторону.
Когда прибыли полицейские, мужчины уже не было в зале.. В ходе проведения проверки по данному факту сотрудники ювенальной превенции установили личность мужчины и составили в отношении 35-летнего харьковчанина протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Также установлены личности детей, которые нарушали порядок во время сеанса и в отношении их родителей сотрудники ювенальной превенции составили протоколы по ст. 184 ч. 1 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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