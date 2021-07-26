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26.07.2021  14:59   Рита Парфенова

Завтра в двух районах Харькова отключат воду: адреса

С восьми утра вторника до полудня среды в двух районах Харькова отключат воду.


//vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 27 июля до 12:00 28 июля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП «Харьковводоканал»..

Отключение воды связно с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе D=800 мм по улице Селянской, 34.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 25 июля с 9:00 до 24:00 будет прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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