Аварийное отключение воды в Харькове 25 июля. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 25 июля.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (стояк) до 17:00 25.07.21 г.; ул. Добролюбова, 18 (п. №3, стояк), ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 июля.
Слободской район:
ул. Ньютона, 135-а (п. №11, стояк) до 17:00 25.07.21 г.; проезд Садовый, 18 (п. №1) до 18:00 25 июля.
Шевченковский район:
ул. Тобольская, 59-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №1, стояк), ул. Армейская, 126-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 61 (п. №7, стояк), ул. Есенина, 11 (п. №5), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк) до 20:00 25 июля.
Напомним, 24 июля в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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