Главная Новости Харькова ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 25 июля. Список адресов
25.07.2021  08:54   

Аварийное отключение воды в Харькове 25 июля. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 18 июля 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 25 июля.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (стояк) до 17:00 25.07.21 г.; ул. Добролюбова, 18 (п. №3, стояк), ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 июля.

Слободской район:
ул. Ньютона, 135-а (п. №11, стояк) до 17:00 25.07.21 г.; проезд Садовый, 18 (п. №1) до 18:00 25 июля.

Шевченковский район:
ул. Тобольская, 59-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №1, стояк), ул. Армейская, 126-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 61 (п. №7, стояк), ул. Есенина, 11 (п. №5), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк) до 20:00 25 июля.

Напомним, 24 июля в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.07 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 24 июля. Список адресов 23.07 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 23 июля. Список адресов 22.07 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 22 июля. Список адресов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 