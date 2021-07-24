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24.07.2021  09:02   

Аварийное отключение воды в Харькове 24 июля. Список адресов

В части домов пяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове 24 июля. Список адресов

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г, 61-а, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №1) до 20:00 24 июля..
 
Киевский район:
ул. Чернышевская, 56, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 78 до 20:00 24 июля.
 

Новобаварский район:
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 июля..

Слободской район:
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 июля.

Шевченковский район:
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 июля.

Напомним, 23 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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