Аварийное отключение воды в Харькове 24 июля. Список адресов

В части домов пяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
Новобаварский район:
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 июля..
Слободской район:
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 июля.
Шевченковский район:
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 июля.
Напомним, 23 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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