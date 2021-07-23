23.07.2021 08:23 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 23 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Роганская, 132, б-р Грицевца, 6 (п. №2) до 20:00 23 июля.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк), пр. Тракторостроителей, 130 до 17:00 23 июля;

пр. Московский, 131-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-а (п. №1), пр. Тракторостроителей, 102-а (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №7, стояк) до 20:00 23 июля.



Немышлянский район:

ул. Ковтуна, 48/13 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23 июля.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 30 (п. №2) до 17:00 23 июля.; пр. Дзюбы, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 23 июля.



Слободской район:

ул. Ньютона, 135-а (п. №11, стояк), пр. Петра Григоренко, 18-а (п. №1) до 17:00 23 июля;

ул. Морозова, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 23 июля.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 7 (п. №1), пр. Победы, 71-б (п. №1), пер. Самокиша, 3 (п. №1), ул. Данилевского, 8, 10 до 17:00 23 июля;

ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №9, спаренный стояк), ул. Космическая, 6 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 48 (п. №3) до 20:00 23 июля.

Напомним, 22 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.