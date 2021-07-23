Аварийное отключение воды в Харькове 23 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Роганская, 132, б-р Грицевца, 6 (п. №2) до 20:00 23 июля.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк), пр. Тракторостроителей, 130 до 17:00 23 июля;
пр. Московский, 131-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-а (п. №1), пр. Тракторостроителей, 102-а (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №7, стояк) до 20:00 23 июля.
Немышлянский район:
ул. Ковтуна, 48/13 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23 июля.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 30 (п. №2) до 17:00 23 июля.; пр. Дзюбы, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 23 июля.
Слободской район:
ул. Ньютона, 135-а (п. №11, стояк), пр. Петра Григоренко, 18-а (п. №1) до 17:00 23 июля;
ул. Морозова, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 23 июля.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 7 (п. №1), пр. Победы, 71-б (п. №1), пер. Самокиша, 3 (п. №1), ул. Данилевского, 8, 10 до 17:00 23 июля;
ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №9, спаренный стояк), ул. Космическая, 6 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 48 (п. №3) до 20:00 23 июля.
Напомним, 22 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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