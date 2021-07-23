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23.07.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 июля

Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости.

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)
Этот день пройдет для Овна под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды говорят, что у Овна будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В любых делах Тельцу просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути не для Тельца, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы рискуют посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся им важными. Это может касаться их личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Близнецы способны кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Близнецы могут спокойно пройти мимо того, что их так взволновало.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Рака ощущение дежавю. Или же напротив, Рак сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды советуют Льву потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ «да», возможно, Льву пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Окружающие будут настроены по отношению к Деве очень критично, поэтому звезды советуют ей по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Дева зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Деве следует сделать все, чтобы к ее действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Дева имеет все шансы оказаться крайней.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Удивительный день, когда в делах Весам не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что они могут полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: вероятность того, что Весы введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Скорпион уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив на это день, Скорпион не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Не исключено, что Стрельцу придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Стрельцу стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Козерог не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Козерог может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды не советуют Водолею вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Водолей пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Водолеев, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг них будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Рыбы же неожиданно для себя попробуют сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедные Рыбы могут чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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