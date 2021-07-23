23.07.2021 07:00

Всемирный день китов и дельфинов: события 23 июля

Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.

День защиты китов был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещена.

Однако, сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы проводят акции в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность.



Примечательно, что 23 июля – не единственная дата, многие страны учреждают национальные дни китов. Так, например, Австралия решила отмечать Национальный день китов 2 июля, а в Америке Всемирный день китов традиционно отмечают в период летнего солнцестояния – 21 июня.



Также в этот день...



1881 – в Льеже (Бельгия) учреждена Международная федерация гимнастики.



1883 – родился Альберт Уорнер, один из четырех братьев-основателей голливудской кинокомпании «Warner Brothers».



1884 – родился Эмиль Яннингс, немецкий актер, первый обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль («Анна Болейн», «Последний приказ»).



1888 – в Киеве на Софийской площади торжественно открыт памятник Богдану Хмельницкому.



1903 – спустя месяц после образования корпорации, «Ford Motor Company» выпустила в продажу свой первый автомобиль «модель А». Авто было описано как «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». Первый автомобиль был продан доктору Е. Пфеннингу из Чикаго, который купил машину месяц спустя регистрации компании, к большой радости обеспокоенных акционеров, нервно наблюдавших за уменьшением банковского баланса до $223.



1944 – советские войска освободили узников концлагеря Майданек в Польше.



1946 – родился Александр Кайдановский, советский и российский актер театра и кино («Крах инженера Гарина», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сталкер»), любимец советских женщин, падких на «убогих, обиженных, но не сломленных мужчин с несчастными глазами».



1961 – родился Мартин Гор, английский рок-музыкант, композитор, гитарист группы «Depeche Mode».



1965 – на экраны вышла комедия Леонида Гайдая Операция «Ы» и другие приключения Шурика.



1982 – принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях.



1989 – родился Дэниэл Редклифф, британский актер, «официальное лицо Гарри Поттера».



2000 – открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4.8 км. Открытие сделано астрономами университета Аризоны и подтверждено обсерваторией Массачусетса.



2002 – ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд – о существовании морского чудовища Кракена (или Ктулху, кому как больше нравится). В этот день на острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.



2015 – с помощью телескопа «Кеплер» найдена первая экзопланета земного типа, которая находится в зоне обитаемости солнцеподобной звезды – Kepler-452 b.



Именины отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.