23.07.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 23 июля

Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

Под влиянием европейского антициклона Dana на Харьковщине ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Сутки начнутся космическим штилем, но к вечеру геомагнитная обстановка ухудшится, ближе к полуночи произойдут слабые магнитные бури. Метеозависимым людям синоптики советуют подготовиться заранее.



Народные приметы. Если утром трава сухая - к ночи будет дождь.



Утром туман стелется по воде - будет хорошая погода.



В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня.



С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.