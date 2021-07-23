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23.07.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 23 июля

Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

Госпром в Харькове

Под влиянием европейского антициклона Dana на Харьковщине ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Сутки начнутся космическим штилем, но к вечеру геомагнитная обстановка ухудшится, ближе к полуночи произойдут слабые магнитные бури. Метеозависимым людям синоптики советуют подготовиться заранее.

Народные приметы. Если утром трава сухая - к ночи будет дождь.

Утром туман стелется по воде - будет хорошая погода.

В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня.

С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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