22.07.2021 21:06

Игорь Терехов подписал меморандум с Федерацией волейбола Украины

Третий по популярности вид спорта в Харькове полечит поддержку города.



// city.kharkov.ua

В Харькове начинается новый этап в развитии волейбола: 22 июля в мэрии подписан Меморандум о сотрудничестве между Харьковским городским советом и Федерацией волейбола Украины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХГС.

От горсовета меморандум подписал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. «В Харькове очень любят волейбол. В него играют как любительские команды, так и профессионалы. Сейчас наша задача – вывести волейбол на качественно новый уровень. Харьковские волейболисты будут поднимать имидж Харькова, в том числе на международном уровне. Будем гордо нести звание Харькова как волейбольной столицы Украины», - подчеркнул он.

Волейбол входит в тройку самых популярных игровых видов спорта среди харьковчан, и новый этап сотрудничества федерации с мэрией предусматривает развитие в городе спортивной инфраструктуры, совместное проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризацию в Харькове волейбола, создание равных возможностей для занятий физкультурой и спортом всех групп населения и пр.

Как отметил президент Харьковской областной федерации волейбола Анатолий Попов, на сегодняшний день в Харькове более 140 команд принимают участие в школьной волейбольной лиге, 88 из которых в этом году вышли на областной уровень и 11 – на всеукраинский. По его словам, этот фундамент дает возможность развиваться таким знаменитым харьковским волейбольным командам, как «Локомотив» и «Юридическая академия».

По словам президента Федерации волейбола Украины Михаила Мельника, Харьков имеет все шансы стать принимающим городом финала Чемпионата Европы по волейболу в 2023 году.

Напомним, в мужской Суперлиге Чемпионата Украины харьковский волейбольный клуб "Сборная Харьковской области-Юридическая Академия" заняла третье место.