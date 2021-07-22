Жизни прохожих были в опасности: на Салтовке украли ограждение

Сотрудники КП ХТС помогли полиции найти воров.
На улице Ивана Камышева в Харькове неизвестные украли ограждения с места разрытия для ремонтных работ КП «Харьковские тепловые сети», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие.
Отсутствие ограждения коммунальщики заметили во время плановой проверки объектов. В этом районе Московский филиал КП «ХТС» ведет работы по перекладке сетей на глубине около 3 метров, и отсутствие ограждений на месте такого глубокого разрытия могло привести к трагедии.
Сотрудники предприятия совместно с правоохранительными органами разыскали и задержали воров. Оказалось, ограждения сняли, чтобы сдать в приемный пункт металлолома.
В отношении злоумыгленников возбуждено уголовное производство по статье 185 ч. 2 КК Украины, им грозит лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет.
После проведения необходимых экспертиз, изъятые ограждения будут возвращены КП «ХТС».
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