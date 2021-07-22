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22.07.2021  18:46   Рита Парфенова

Ограбление на трассе: трое харьковчан вели машину одессита с крупной суммой денег (идео, фото)

Злоумшленников задержали харьковчан по подозрению в похищении из автомобиля жителя Одессы более трехсот тысяч гривен.

Ограбили автомобиль на трассе

Трое мужчин, жители Харькова, узнали что житель Одессы будет везти в своем автомобиле крупную сумму денег и разработали план ограбления, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Злоумышленники тщательно спланировали кражу и реализовали ее, когда потерпевший зашел в одно из почтовых отделений на Киевском шоссе, оставив деньги в машине. Пока автомобиль остался без водителя, 35-летний харьковчанин остался следить за обстановкой из машины грабителей, 36-летний подельник наблюдал за хозяином денег в отделении почты, а 46-летний грабитель проник в Mercedes и забрал деньги.

Из автомобиля украли крупную сумму денег

Потом преступная троица уехала на Volkswagen в Харьков, откуда родом. Там их и разыскали.

21 июля злоумышленников задержали, по месту их жительства провели обыски с изъятием вещественных доказательств. Всех мужчин правоохранители доставили в Одессу.

Полиция задержала грабителей

Самому старшему уже объявили подозрение в краже, совершенной в крупных размерах, и вынесли ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Очередь за его сообщниками.

Следствие продолжается. Фигуранты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе.

Ранее РЕДПОСТ писал, что харьковская полиция задержала троих жителей Грузии, которые на парковке возле торгового центра по улице Героев Труда взломали замок на двери чужой машины, проникли внутрь и забрали сумку с деньгами, банковскими картами и другими личными вещами.
 

Источник:   ГУ НП в Одесской области
 Тэги:  ограбление, харьков
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