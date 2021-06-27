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27.06.2021  10:59   

В Харькове пойманы три гастролера, обчищавших машины (ФОТО)

Воришки с югов были задержаны после ограбления авто в Харькове.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, преступное трио на парковке возле торгового центра по улице Героев Труда, взломали замок на двери чужой машины, проникли внутрь и забрали сумку с деньгами, банковскими картами и другими личными вещами. 
 
О чем сообщил в полицию потерпевший 1973 года рождения.25 июня в 18:47. 
 
В итоге стражами порядка были разоблачены в совершении преступления трое граждан Грузии 49, 53 и 36 лет, ранее уже неоднократно  причастных к краже из автомобилей.
 
Правонарушители передвигались и совершали уголовное преступление на автомобиле Daewoo Lanos. В результате проведения осмотра места происшествия и осмотра автомобиля изъяты вещественные доказательства и орудия совершения преступлений. 
 
 
Злоумышленникам светит наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. 
 
В настоящее время 53 и 36-летние мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины, им сообщений в подозрение в совершении уголовного преступления и решается вопрос о избрании меры пресечения. 49-летний иностранец обязан явкой к следователю для вручения уведомления о подозрением и избрании меры пресечения. 
 
Полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных уголовных правонарушений на территории Харькова и области.
 
 
Напомним, ранее мы писали о задержании автовора.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков, автоворы
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