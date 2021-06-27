27.06.2021 11:12

В Харькове - рекордный по успешности выпуск 11-классников

Уникальные достижения школьников Харькова проявились, как в учебе, так и при сдаче ЗНО.



В Харькове - рекордный по успешности выпуск 11-классников



В харьковских школах прошли выпускные.

Об успешности учеников выпуска 2021 года сообщила начальник управления образования горсовета Ольга Деменко, подчеркнувшая при этом, что выпускники 2021 года являются непревзойденными.

Те успехи, которые мы видим у наших нынешних 11-классников, просто впечатляют, - отмечает глава департамента, - Среди 7 500 выпускников у нас 630 медалистов. Это - нереальный результат. И все медалисты подтвердили свои высокие результаты на ЗНО".

С другой стороны, уникальны результаты сдачи ЗНО в нынешнем году .

Если в прошлом году у нас было 26 200-бальных результатов и мы были в тройке лучших в Украине, то в нынешнем году у нас 36 200-бальных результатов - по математике, английскому и украинскому языкам, химии, биологии. Более того, три ученика имеют 200-больную оценку по двум предметам.

Также Ольга Деменко отметила, что наш город стал первым, кто решил премировать 200-бальников. Еще в прошлом году каждый, кто имел 200 баллов, получал премию в 10 000 гривен. А если дважды достиг этого резултата - 20 000 гривен.

Примерно месяц назад Президент Украины Владимр Зеленский подписал Указ, по которому выпускники, которые достигли самых высоких результатов по ЗНО, будут премированы. "А мы это уже делаем второй год и нам очень приятно, что иницатива нашего города, интеллектуальной столицы Украины, нашла поддержку на высшем уровне и закреплена законодательно", - подытожила глава департамента образования.