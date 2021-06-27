27.06.2021 12:35

Тысячи харьковчан пришли на могилу Геннадия Кернеса в день его рождения (ФОТО)

В Харькове, на городском кладбище №2 возложили цветы на могилу пятого мера Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места событий. На городском кладбище №2 руководство города, однопартийцы, друзья, родственники, соратники, коллеги и просто харьковчане возложили цветы на могилу пятого мера Харькова Геннадия Кернеса.

Сегодня, 27 июня, ему исполнилось бы 62 года. Присутствующие почтили память человека, которого Харьков трижды избирал городским головой.

Напомним, в парке Победы, в парке Горького и на Каскаде состоятся памятные вечера в честь дня рождения Геннадия Кернеса. Харьковчане услышат его любимые песни в исполнении оркестра.

Фотогалерея